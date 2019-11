Fino a 60 centimetri di neve in Vallemaggia

LUGANO - A guardare la cartina dei pericoli, possibili e annunciati, fornita dai meteorologi di MeteoSvizzera, viene da mettersi le mani nei capelli. Bollini arancioni (pericolo marcato) e bollini rossi (pericolo forte), "adornano" vari cantoni. Fortunatamente il Ticino è solo lambito ed eventualmente, ad essere colpite dal maltempo che caratterizzerà questi giorni, sono principalmente le regioni a nord, mentre Bellinzonese, Luganese e Mendrisiotto dovrebbero scamparla.

Pioggia e neve, tuttavia, caratterizzeranno il weekend imminente. Il tempo previsto per sabato e domenica è molto nuvoloso, con piogge frequenti e nevicate. Queste ultime in rialzo. Il limite, infatti, dovrebbe passare dai 1000/1200 metri di oggi ai 1200/1500 di domani e i 1600/2000 di domenica. In calo invece le temperature massime, che da sabato scenderanno attorno a 6/9 gradi a basse quote, mentre in alta Engadina non supereranno i 2 gradi.

Attesi fino a 60 centimetri di neve - Sulle creste alpine insisteranno vento tempestoso e importanti accumuli di neve soffiata. Al di sopra dei 1500 metri dovrebbero cadere tra i 20 e i 30 centimetri di neve fresca, mentre verso la Vallemaggia dai 40 ai 60 centimetri.

I primi miglioramenti si avranno nel corso della giornata di domenica, che regalerà qualche spiraglio di sole e nel pomeriggio anche un'interruzione delle piogge e un timido rialzo delle temperature. E la prossima settimana ci si attendono giorni prevalentemente di sole.