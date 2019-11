Aggredita a Lugano: «Mi ha salvata una mamma»

LUGANO - È una brutta avventura quella vissuta da una frontaliera di Carlazzo, qualche giorno addietro. La donna - come riferisce oggi La Provincia di Como - era appena uscita dal lavoro e si era diretta al parcheggio di Campo Marzio a Cassarate. Qui, però, è stata assalita all’improvviso alle spalle.

Uno sconosciuto le avrebbe prima strappato la giacca, poi dato dei colpi al volto. A correrle in aiuto è stata un’altra signora con un bambino che, entrata nel parcheggio in quel momento, si è messa a gridare mettendo in fuga il malvivente.

Poco prima, è venuta a sapere poi la donna, si era verificata una scena identica nei pressi di Molino Nuovo. Qui, un uomo sulla cinquantina e con gli occhiali avrebbe sorpreso alle spalle una passante strappandole il cellulare di mano.

Potrebbe trattarsi della stessa persona? Lo stabilirà l'inchiesta di Polizia che, contattata, conferma la prima aggressione (per la quale è stata sporta regolare denuncia) e afferma di aver ricevuto al momento solo una segnalazione della seconda, per la quale si attende ancora che l'aggredita si rechi in polizia per raccontare quanto accaduto.