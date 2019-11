Evacuato il Centro commerciale, ma era un'esercitazione

TENERO-CONTRA – Alle 9.10 di questa mattina, nell'ambito di un'esercitazione di evacuazione, è stato fatto scattare l'allarme del Centro Commerciale Tenero allo scopo di verificare il piano di emergenza.

L’esercitazione è stata organizzata dal Servizio di sicurezza dello stabilimento commerciale. Hanno partecipato anche la Polizia intercomunale del Piano i Pompieri di Tenero-Contra e il SALVA di Locarno. L’abbandono totale dell’edificio è stato eseguito in poco meno di 7 minuti.

Lo scopo di questa esercitazione è stato quello di verificare il piano di emergenza così come il comportamento dei collaboratori e dei clienti in una situazione di allarme. Nel caso in cui si presenti una tale situazione, tutti i visitatori e i collaboratori dovranno lasciare l’edificio rapidamente e ordinatamente. I collaboratori dovranno dirigersi al punto di ritrovo.

Nel complesso l’esercitazione collettiva è stata valutata positivamente. L’evacuazione, infatti, si è svolta come da programma e i clienti non si sono mai trovati in pericolo.

