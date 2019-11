La lite sul bus, le botte per strada

MORBIO INFERIORE - La lite e subito dopo le botte. Fino all'arrivo della Polizia. Una colluttazione, le cui cause non sono chiare, si è verificata nel pomeriggio, nelle vicinanze del Serfontana, a Morbio Inferiore.

Dalle prime informazioni giunte in redazione lo scontro, fra due persone, si sarebbe acceso su un bus di linea per poi spostarsi, ed accendersi ulteriormente, per strada. Ad avere la meglio sembra sia stato il più giovane dei due. L'arrivo della Polizia ha riportato in breve tempo la situazione alla normalità.

Non è dato sapere le condizione dei diretti interessati.

lettore tio/20minuti