Riconosci qualcosa che ti appartiene?

Arrestato in Italia un topo d'appartamento. Non si esclude abbia agito anche in Ticino. Parte della refurtiva sequestrata non ha ancora ritrovato il suo proprietario

COMO - Secondo la Questura di Como non è da escludere che ci sia anche qualche ticinese tra le vittime del topo d'appartamento finito in manette, lo scorso 21 ottobre, nel comasco. L'arrestato è un cittadino albanese 32enne, già condannato a 10 mesi e 15 giorni per un tentato furto aggravato avvenuto nel maggio 2013 e un tentato furto presso un'abitazione avvenuto nel novembre 2014.