L'auto urta un muretto e finisce sul tetto

MINUSIO - Ha urtato il muretto posto a lato della strada per poi capovolgersi e finire la corsa sul tetto. Protagonista dell'incidente avvenuto questa sera, attorno alle 20.30, in via Verbano a Minusio è una Citroën che circolava in direzione di Locarno.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, a bordo del veicolo c'erano due persone. Sono stati soccorsi dal personale del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (Salva) e trasportati in ospedale. Avrebbero riportate ferite giudicate non gravi.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia cantonale, la polizia comunale, i pompieri per il recupero dei liquidi fuoriusciti e la carrozzeria di servizio per la rimozione del veicolo.

La via Verbano è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.

Rescue Media