Si immette sulla strada ma non si accorge del bus

L'incidente è avvenuto all'intersezione fra via in Selva e via Franzoni, a Locarno. Leggermente ferito il conducente dell'auto

LOCARNO - Incidente della circolazione, questo pomeriggio, all'intersezione fra via in Selva e via Franzoni, a Locarno.