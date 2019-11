LOCARNO – Pedone investito nella mattinata di oggi, venerdì, a Locarno, in via Orelli. Non sono note le dinamiche dell'incidente, così come le attuali condizioni di salute della vittima. Forse la forte pioggia potrebbe avere giocato un certo ruolo nell'episodio.

L'incidente si è verificato poco dopo le 9.30 nei pressi del negozio Colora. Sul posto sono subito intervenute polizia e ambulanza. Leggeri disagi al traffico.