Oltre 200mila persone sulla funicolare

LUGANO - La stagione estiva della Funicolare del San Salvatore si è conclusa ieri, con una allegra raclettata e con numeri da festeggiare. Quest'anno - ha reso noto oggi la società - si è superata la soglia dei 200mila passaggi (più precisamente 201'383), un record storico degli ultimi 20 anni.

«Ciò testimonia l’apprezzata offerta di destinazione» commenta la Direzione «che di fatto consolida i già positivi risultati di trasporto e d’esercizio conseguiti nell’ultimo decennio». Il “Pan di zucchero luganese” è diventato «una delle mete più gettonate presenti nel panorama degli impianti di risalita e un reale valore aggiunto per l’offerta turistica della regione».

Con 11'719 passaggi in più, l'aumento è pari al 6%. Un risultati incoraggiante che spinge la società ad affrontare «per la prima volta nella storia» la prova dell'apertura invernale. Una scelta «frutto della volontà di rendere ancora più attrattiva l’offerta sul territorio» per dare ulteriore impulso al turismo luganese anche nei mesi più freddi. Dopo una pausa tecnica di circa un mese a novembre, la funicolare e il Ristorante Vetta saranno di nuovo in attività ogni fine settimana dal 7 dicembre all’8 marzo, mentre nel periodo natalizio tra il 21 dicembre e il 6 di gennaio la funicolare San Salvatore sarà in funzione tutti i giorni.