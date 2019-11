Ciclista caduto a Coldrerio, è grave

COLDRERIO - Ha subito «gravi ferite» il ciclista protagonista dell'incidente della circolazione avvenuto oggi - poco prima delle 12.30 - in via Sant'Apollonia a Coldrerio.

A fare chiarezza sulle condizioni dell'uomo - un 64enne svizzero domiciliato nella regione - è un comunicato stampa della Polizia cantonale. Stando alla prima ricostruzione formulata dalle forze dell'ordine, il ciclista avrebbe fatto tutto da solo. Il 64enne ha infatti perso il controllo del proprio mezzo - per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire - per poi cadere pesantemente al suolo.

Il ciclista è stato immediatamente soccorso dai paramedici del SAM ed è stato in seguito trasportato in ambulanza all'ospedale Civico di Lugano. Il 64enne - come detto - «versa in gravi condizioni».