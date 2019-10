Precipita per cinquanta metri, 35enne rischia la vita

GIORNICO - È in pericolo la vita della 35enne tedesca che ieri è precipitata per una cinquantina di metri mentre stava effettuando un'escursione su un sentiero roccioso in zona Bocchetta di Cramosino. A comunicarlo è la polizia cantonale.

L'incidente è avvenuto ieri attorno alle 15.30, in territorio di Giornico. La donna si trovava in compagnia di una conoscente a circa 2'500 metri di quota quando, per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, è rimasta vittima di una caduta.

Sul posto, oltre alla polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega che, dopo avere prestato le prime cure alla donna, l'hanno trasportata in elicottero all'ospedale. La 35enne ha riportato gravi ferite.