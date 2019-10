Incidenti acquatici: il soccorso alpino è pronto

LOCARNO - Il Soccorso Alpino Svizzero deve essere pronto a intervenire in ogni situazione, anche in caso di incidenti in acqua.

Per questo, per la tradizionale esercitazione di fine anno, nella giornata di domenica, la sezione di Locarno ha affrontato diverse esercitazioni di soccorso in acqua.

Con loro anche la decima delegazione dei soccorritori della Valdossola e la sezione lacuale della Polizia Cantonale.

Alla giornata hanno partecipato una trentina di soccorritori canyonisti che si sono cimentati in alcuni scenari complessi di soccorso e recupero.

Rescue Media