Urta una scala in sasso e si rovescia

ACQUAROSSA - Incidente della circolazione questa sera a Dongio, in Valle di Blenio. Poco prima delle 19.00, per ragioni da chiarire, la conducente di una Fiat Panda ha infatti urtato la scala in sasso di una casa. A seguito dell'impatto, l'auto si è rovesciata finendo poi la sua corsa, fortunatamente, sulle quattro ruote.

Sul posto sono giunti i soccorritori della Tre Valli Soccorso, che in seguito hanno trasportato la donna in ospedale per dei controlli.

Con loro pure una pattugia della Polizia cantonale per gli accertamenti di rito e la carrozzeria di servizio che ha recuperato il veicolo.

FVR / M. Franjo