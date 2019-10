Dipendenti non pagati, fallimenti e riaperture: «Fermate questo imprenditore»

LUGANO - Sulle irregolarità della banchina in Riva Vela a Lugano si china anche il sindacato Unia. «Per il Municipio di Lugano, in particolare l’avvocato Badaracco, la vicenda non è degna neppure di un’inchiesta amministrativa, ma definitivamente classata con qualche buffetto ai funzionari responsabili di questo grave caso di dumping con soldi pubblici».

La denuncia - Unia denuncia invece come tali alti funzionari comunali abbiano «infranto le leggi esistenti in materia di appalti pubblici e di controlli elementari in materia di rispetto dei disposti contrattuali». «Non c’è stato nessun prestito di manodopera ma un subappalto illegale», prosegue il sindacato. «Non esiste nessun documento di gara, tutto è stato delegato all’architetto compiacente di turno, il quale ha dato il lavoro all’amico di turno (la ditta Franco Dell’Oro SA), neppure attivo nel settore pertinente all’appalto… Alla fine della catena, la ditta subappaltatrice, la ormai ex Edil Global Services SA, la quale non pagava i propri dipendenti. Più precisamente non pagava proprio nulla: né oneri sociali, né salari, né tasse, né imposte…».

Le vittime - Se per il Municipio di Lugano il sipario è calato sulla vicenda, per le vittime della Edil Global Services SA la situazione sembra essere ben lontana dall’essere conclusa. «Si tratta di riparare i danni causati dall'amministratore unico delle fallite Ringhio SA ed Edil Global Services SA, e dai committenti che hanno tratto profitto dai prezzi assolutamente sottocosto offerti dall’imprenditore in questione», prosegue Unia.

Per questo il sindacato ha avvitato la pratica per recuperare gli ultimi 4 mesi di salari (e di tredicesima) non pagati, attraverso il fondo dell’insolvenza. Solo per i 7 lavoratori dai quali il sindacato ha ricevuto procura, lo Stato dovrà sborsare 136’858 franchi lordi (dopo averne già pagati 211’648 netti per il fallimento della Ringhio SA). Questo fondo insolvenza è alimentato con una parte dei contributi disoccupazione pagati da tutti i lavoratori (e i datori di lavoro) attivi in Ticino.

La strategia adottata - Stando a Unia, il titolare della società si sarebbe limitato a stipulare un contratto generale con la cassa pensione Allianz Suisse. Generale perché non avrebbe mai comunicato i salari dei dipendenti soggetti alla LPP e, soprattutto, non avebbe mai riversato un solo franco di contributi, sia per quanto concerne la quota parte a carico dei lavoratori, sia per quella a carico del datore di lavoro.

Ma non solo. Avrebbe, sempre secondo il sindacato, fissato dei contributi LPP elevatissimi, i quali «se fossero stati realmente versati avrebbero trasformato la Edil Global Services SA nella ditta più sociale del Ticino e, forse, dell’intera Svizzera». «È così che dei lavoratori di 45 anni, con un salario lordo di 4’800 franchi, si sono visti trattenere 594,65 franchi mensili di contributi LPP! L’obiettivo di questi contributi spropositati è molto semplice: abbassare la paga netta ricevuta dal lavoratore, permettendo quindi all'imprenditore di recuperare una parte del profitto diminuito dai prezzi sottocosto offerti alla clientela».

A ciò va aggiunto il fatto che il "fallitore seriale" «non ha mai pagato la quota parte LPP a carico del datore di lavoro, altro modo di accentuare il proprio margine di profitto. In sostanza, in poco più di un anno, l'imprenditore ha letteralmente rubato in busta paga ai 7 dipendenti qualcosa come 66’715 CHF! Cifra che può essere comodamente moltiplicata per 2, visto che i dipendenti totali si aggiravano tra le 15 e le 20 unità».

Infrazione penale - L’articolo 76 della Legge sulla Provvidenza Professionale considera come infrazione penale il fatto di prelevare i contributi ai dipendenti e non riversarli per gli scopi appunto previsti dalla legge. È esattamente ciò che ha fatto il titolare della società.

Per questa ragione, lo scorso 8 ottobre, a nome dei sette lavoratori citati, il sindacato Unia ha inoltrato un documentato esposto al Ministero Pubblico di Lugano. L’obiettivo è chiaro: «perseguire le pratiche imprenditoriali illegali».

Fallimenti e aperture - L'imprenditore, sempre secondo Unia, non ha assolutamente smesso di fare “impresa” in Ticino. «Mentre la Edil Global Services SA era morente, già operava con la sua nuova ditta, la Sadeb SA. In poco più di un anno e mezzo, questo individuo ha usato tre ditte, facendone fallire ben due…». Per il sindacato è dunque giunto il momento «di bloccare, definitivamente, questo imprenditore. Per farlo sarebbe necessaria la collaborazione di tutte le parti coinvolte, istituzioni pubbliche comprese. Senza dimenticare quei committenti, società o privati, che continuano a dare lavoro a questi personaggi, diventandone di fatto complici, come i proprietari dei cantieri di Pregassona, di Porza, di Paradiso dove ha operato o sta operando la Sadeb SA. È il caso, per esempio, dell’impresa edile Costruendo Suisse SA che sta ancora facendo lavorare la Sadeb SA, quale subappaltatrice per le opere di termoidraulica (!), sul suo cantiere di Breganzona, in fondo a via Pradello…».