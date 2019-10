Incidente nel sottopassaggio, il 30enne rischia la vita

BIOGGIO - È un 30enne automobilista svizzero e domiciliato nella regione il protagonista dell'incidente avvenuto poco prima delle 15.30 in via Molinazzo a Bioggio in direzione di via ai Mulini. E stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale, le ferite riportate dall'uomo sono tali da metterne in pericolo la vita.

Il 30enne era giunto all'altezza del sottopassaggio autostradale quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo sbandando dapprima sulla sinistra. Dopodiché ha urtato violentemente un albero, andando infine a collidere con le pareti del sottopassaggio.

Sul posto, oltre alla Polizia cantonale e, in supporto, alla Polizia comunale Regione III, sono giunti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo avere prestato le prime cure all'uomo, l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.