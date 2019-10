LUGANO - Si è risolta nel migliore dei modi e in poco tempo la scomparsa di Catherine Burkhard. La 18enne di Lugano - svanita nel nulla mercoledì mattina - è stato ritrovata .

«L'avviso di scomparsa è da revocare», precisa la polizia cantonale in uno scarno comunicato giunto in serata in redazione. nel quale non si fa riferimento ai motivi e alla durata della sparizione. «Non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie».