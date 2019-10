Ex docente di Montagnola condannato: «Minore messo in pericolo»

LUGANO - È stato condannato a 60 aliquote da 190 franchi sospese per 2 anni e a una multa di 2000 franchi. Così ha deciso il pretore Siro Quadri per l'ex maestro di Montagnola, colpevole di aver «messo in pericolo il minore». A riferirlo è La Regione.

Il 27 ottobre 2014 sei mamme avevano incolpato il docente di aver maltrattato i loro bambini. Dopo aver rigettato un decreto d'accusa, l'uomo era comparso per la prima volta in aula nel settembre del 2017. In quell'occasione aveva cercato di difendersi asserendo: «Non urlavo, parlavo ad alta voce». O ancora: «Non legavo le alunne, le infiocchettavo». Oppure: «Non li picchiavo, toccavo».

Il docente è recidivo. Già nel 2013 era stato multato dal Tribunale cantonale amministrativo per episodi simili.