La Svizzera riconfermata a capo del World Kindness Movement

LUGANO - I delegati di venti nazioni del del World Kindness Movement si sono riuniti a Lugano per l’annuale Assemblea Generale. In questa occasione hanno rieletto Cristina Milani di Lugano presidente del movimento.

Milani nei prossimi due anni guiderà il nuovo Consiglio Internazionale composto da Stephen Oke, Segretario Generale (Nigeria), Nirmala Mahendale, tesoriere (India), Jin Heo, membro esecutivo (Korea del Sud), Muhammad Bin Karmarulazizi, membro esecutivo (Malesia) e George Helou, membro esecutivo (Australia).

«Durante l’assemblea abbiamo avuto modo di definire la nostra strategia futura che sarà basata sui 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile», ha dichiarato Milani aggiungendo che in particolare «ci dedicheremo a realizzare progetti a favore del clima, dell’istruzione e del benessere degli individui, in quanto in molte nazioni, come ad esempio Malesia e Sri Lanka, si sta sviluppando un fenomeno che fino ad alcuni anni fa era sconosciuto: un forte aumento dei suicidi».

Per questo motivo la prossima Assemblea Generale si terrà a Colombo in Sri lanka, in concomitanza con il lancio di un progetto di prevenzione.

Durante i tre giorni di lavori è stato anche consegnato un certificato di riconoscimento al Sindaco Marco Borradori per gli importanti sforzi nel diffondere maggiore gentilezza nella città di Lugano attraverso la campagna di cortesia www.viverebeneincitta.ch