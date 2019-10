Due auto si scontrano in via Morobbia, una finisce sul fianco

GIUBIASCO - Avrebbe riportato ferite giudicate serie il conducente di una Renault immatricolata in Ticino che percorreva via Morobbia a Giubiasco in direzione di Pianezzo.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto sembrerebbe che lo sventurato abbia perso il controllo del mezzo che si è spostato a sinistra scontrandosi con una Subaru immatricolata nel Canton Zurigo. A seguito dell'urto la Renault ha terminato la sua corsa rivolta sul fianco, imprigionando l'occupante.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito che, una volta estratto dalle lamiere mediante la pinza idraulica dei Pompieri di Bellinzona, è stato trasportato al pronto soccorso.

Illeso il conducente della Subaru.

Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico. Via Morobbia è stata chiusa per un'ora nelle due direzioni per agevolare le operazioni di soccorso.

FVR / M. Franjo