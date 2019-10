Le immagini del crollo che ha portato a evacuare una casa

MELANO - È di ieri la notizia che in via Bressanella a Melano si è verificato uno scoscendimento che ha in particolare interessato un muro di contenimento. Grazie alle immagini di Rescue Media è possibile vedere ora l'entità dello smottamento. Un'inchiesta è stata aperta per stabilirne le cause.

Non ci sono stati feriti, ma sono ingenti i danni materiali. A titolo precauzionale - dopo le verifiche da parte dei tecnici cantonali - è stato deciso di evacuare temporaneamente gli inquilini di un'abitazione colpita dal crollo.

Già nella giornata di ieri sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza dell'area: le stesse proseguiranno nei prossimi giorni a seguito anche di ulteriori rilievi.

Rescue Media