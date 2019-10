Franamento in via Bressanella

MELANO - Venerdì mattina, in via Bressanella a Melano, si è verificato un franamento che ha interessato un muro di contenimento. Lo riferisce la Polizia cantonale, precisando che non vi sono stati feriti mentre i danni materiali sono per contro ingenti.

Una volta concluse le verifiche da parte dei tecnici cantonali, gli inquilini di un’abitazione sono stati temporaneamente evacuati a titolo precauzionale. Al contempo hanno preso il via le operazioni di messa in sicurezza, che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

La causa dello scoscendimento non è al momento nota e dovrà essere chiarita dall’inchiesta in corso.