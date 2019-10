Scontro fra tre auto, la causa sarebbe un malore

CAMORINO - Non è in pericolo di vita, anche se versa in gravi condizioni, la 74enne coinvolta nello scontro tra tre auto verificatosi questa mattina poco dopo le 9.30 a Camorino.

Stando alla ricostruzione effettuata dalla Polizia Cantonale, un 84enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava circolando sulla cantonale, in direzione di Bellinzona. Nella sua auto viaggiava come passeggera un'86enne, anch'essa domiciliata nella regione. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, forse a causa di un malore, poco prima di una rotonda l'uomo ha tamponato un veicolo (guidato da un 53enne italiano residente nella Provincia di Como) che si stava immettendo nella rotatoria.

In seguito, l'84enne ha colliso lateralmente contro l'auto una 74enne svizzera, domiciliata nella regione, che stava circolando regolarmente all'interno della rotonda.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Bellinzona in supporto, sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno estratto dalle lamiere la 74enne tramite l'utilizzo della pinza idraulica "Libervit". Sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, del Salva, del Servizio ambulanza del Moesano e della Rega. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati all'ospedale.

A detta dei medici la 74enne ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita. L'84enne, la passeggera 86enne e il 53enne hanno riportato leggere ferite.

FVR / M. Franjo