Infiltrazioni all'autosilo del LAC

LUGANO - Ancora un difetto di costruzione al LAC. Questa volta è toccato all'autosilo. Stando alla Rsi, tra sabato e domenica il quarto piano interrato si è parzialmente allagato diventando inagibile.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di apposite macchine aspiratrici ed ora è il momento delle verifiche necessarie per trovare l'origine del problema.

I costi per le riparazioni dovrebbero essere a carico della COMSA, con la quale la Città ha un contratto di garanzia. Contratto che però presto scadrà, motivo per il quale è stata chiesta una perizia sull'immobile per capire cosa funziona e cosa no.

Per sistemare i problemi, nel caso dovessero emergerne altri, si potrebbe prevedere la chiusura dell'autosilo per alcuni giorni.