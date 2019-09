Precipita per 55 metri, morta una 66enne

PERSONICO - Una 66enne svizzera domiciliata nel Luganese è rimasta vittima di un infortunio, oggi poco prima delle 13, in Val d'Ambra a Personico.

L'escursionista stava percorrendo il sentiero che conduce al rifugio Tecc Stevan quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è precipitata per 55 metri, a 960 metri di quota.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Purtroppo per la donna non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Dopo il recupero della salma si è chiesto l'intervento del Care Team per offrire sostegno psicologico laddove necessario.

FVR/FRANJO