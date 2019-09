Sbanda e finisce contro un muro

MONTECENERI - Questa mattina, poco dopo le 5.00, si è verificato un incidente della circolazione sulla strada Cantonale del Monte Ceneri.

Un automobilista che circolava in direzione di Rivera, per motivi che la polizia dovrà appurare, ha perso la padronanza del proprio veicolo mentre affrontava una curva verso sinistra, finendo contro in muro. Il conducente se l'è comunque cavata senza ferite.

Sul posto sono giunte la polizia per gli accertamenti del caso e per la gestione del traffico e la carrozzeria di servizio per il recupero del veicolo.

FVR M. Franjo