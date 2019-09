Sussidio in Italia, ma con 800mila euro a Lugano

VARESE - A 81 anni è finita per la prima volta in un'aula di tribunale. L’accusa? Percezione indebita di erogazioni ai danni dello Stato.

Questa la storia di un’anziana gallaratese dichiaratamente povera, ma con un capitale di oltre 800mila euro depositato su un conto luganese, mai dichiarato.

La cifra contestata dagli inquirenti - riferisce la Prealpina - era invece di poco meno di 92mila euro, incassati dal 2004 al 2016, per la quale era stata chiesta una condanna a un anno.

Il tribunale ha stabilito tuttavia che il fatto non sussiste. L’ottantunenne in gioventù aveva lavorato in fabbrica, ma aveva lasciato il posto prima di aver maturato i requisiti per l’età pensionabile dovendo assistere la madre. Non avendo grosse disponibilità finanziarie, nel 2004 era riuscita ad ottenere un assegno sociale e un fondo di sostegno per l’affitto.

La donna non ricordava però di avere un’eredità del 2002 lasciata da un lontano parente che viveva in terra elvetica: un terreno di cui lei si sarebbe disinteressata e che un notaio elvetico le mise in vendita, facendole guadagnare proprio quegli 800mila euro poi versati sul conto ticinese.

Non è chiaro se si sia trattato di una vera mancanza o di un piano astuto. Di fatto la memoria alla donna è ritornata quando è giunto il momento di riportare il capitale in Italia approfittando dello scudo fiscale. Capitale che non è passato inosservato all’Agenzia delle entrate. E la vicenda è finita così sul tavolo della pretura.

Resta da capire se la donna sia stata assolta perché mancano prove che volesse truffare gli enti pubblici o se perché i beni che aveva non producevano reddito.

