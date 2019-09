Predazioni in Val Canaria: «Non si fa nulla per evitare l'espansione dei lupi»

AIROLO - I dati sulle predazioni in Val Canaria, forniti oggi dal Dipartimento del Territorio in seguito ai risultati delle analisi genetiche, sono stati accolti con una certa perplessità dall'Associazione per un Territorio senza Grandi Predatori.

Informazioni carenti - «Si constata innanzitutto che l’informazione giunge a quasi 2 mesi dalla prima predazione (30 luglio) e a un mese dall’ultima (23 agosto) e che, diversamente dai comunicati emanati in passato, non si fornisce nessuna indicazione riguardo all’esemplare che ha predato», sottolinea l'ATsenzaGP.

L'Associazione si pone quindi degli interrogativi: «trattasi del medesimo lupo (maschio o femmina?) che ha predato, in due occasioni 6 pecore in val Bedretto all’inizio di luglio? È pure il medesimo che ha predato durante il mese di agosto nell'Unteralptal oppure un altro esemplare? Siccome questo lupo era stato anche fotografato, si avvicinava alle persone e sembrava avesse un aspetto particolare e abitudini diurne, l’analisi del DNA ha davvero potuto escludere che si tratti di un ibrido?».

Evitare l'espansione del lupo - L’ATsenzaGP si dice rammaricata per le «esitazioni a regolamentare l’espansione del lupo (abbattimento) nonostante il superamento dei 25 capi uccisi in un mese o i 40 capi uccisi in 4 mesi, come previsto dalla Strategia lupo svizzera». «Si cerca di giustificare tale decisione con il fatto che gli animali non erano sufficientemente protetti (pascolavano, di giorno, al di fuori delle recinzioni notturne e il lupo ha effettuato predazioni diurne) - sottolinea ancora -. Si ricorda che la Strategia lupo specifica chiaramente che l’allevamento deve poter continuare a essere praticato senza restrizioni inaccettabili. Quindi da un lato l’autorità incoraggia l’allevamento del bestiame minuto all’aria aperta tramite aiuti finanziari e dall’altro non fa nulla per limitare l’espansione del lupo e per concedere una possibilità ai giovani che anche in futuro intendessero praticare serenamente quest’attività».

Misure di protezione insufficienti - Per quanto riguarda le misure di protezione messe in atto dopo la prima predazione del 30 luglio, L’ATsenzaGP sottolinea come la chiusura notturna in un recinto dei 900 ovini, oltre a causare «un ingente lavoro supplementare al pastore», abbia «confermato che tale soluzione peggiora la qualità di vita degli animali».

L'Associazione non sono esprime quindi la «massima solidarietà nei confronti del gestore dell’alpe e del pastore che hanno vissuto una stagione alpestre "da dimenticare"», ma si dice anche «delusa per l'intempestività degli interventi in loco e per le modalità di comunicazione da parte degli uffici competenti, che non sembrano avere avuto a cuore i principi elementari della solerzia e della trasparenza».

L’ATsenzaGP ricorda infine il suo sostegno alla revisione della legge sulla caccia voluta dal Governo, votata alle camere e si dice fortemente contraria al referendum annunciato da alcune associazioni.