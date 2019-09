Tampona un furgone, centauro in ospedale

RIVIERA - Le informazioni sono al momento frammentarie, ma un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, attorno alle 17, sulla cantonale a Osogna.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà appurare, una moto ha tamponato un furgone. A causa dell'urto il centauro è caduto rovinosamente a terra riportando ferite.

Sul posto è intervenuta la Tre Valli Soccorso per il trasporto dello sventurato in ospedale. Le sue condizioni al momento non sono note. Si è reso necessario anche l'intervento della carrozzeria di servizio, per il recupero della moto, e della polizia per i rilievi necessari e il disciplinamento del traffico.

Si sono riscontrati alcuni disagi al traffico dovuti alla viabilità ridotta su un'unica corsia per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e pulizia della strada.

fvr