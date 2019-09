LUGANO - Nuova grana per Battista Ghiggia, candidato al Consiglio degli Stati per la lista Lega-Udc. Dopo le polemiche nate in settimana sulla segretaria frontaliera che lavora presso il suo studio legale, l'avvocato sarebbe implicato - come anticipato da La Regione - in un abuso edilizio a Sonvico.

L'irregolarità riguarda un fondo agricolo dell'ex Comune (aggregatosi a Lugano nel 2013), dove Ghiggia avrebbe trasformato un manufatto senza chiedere alcun permesso alle autorità comunali. Per questo motivo - dopo aver ricevuto una segnalazione anonima e averne verificato l'autenticità - la Città ha notificato all'avvocato l'apertura di una procedura edilizia. In altre parole - spiega il foglio sopracenerino - Ghiggia ha realizzato lavori, ma sono emerse «non meglio precisate violazioni di natura edilizia che dovranno essere sanate tramite una domanda a posteriori». Contattato, l'avvocato ha preferito non dare spiegazioni sulla vicenda.