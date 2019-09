Condannato per i finti diamanti

LUGANO - Li aveva spacciati per diamanti, in realtà erano semplici zirconi. È stato condannato a due anni di carcere il 68enne italiano che nel 2016 aveva truffato un pensionato offrendogli, come garanzia per un prestito di 700mila euro, una partita di finti preziosi. Lo riferisce la Rsi.

La vittima si era in seguito accorta del raggiro, ma era ormai troppo tardi. I soldi erano già spariti. I giudici delle Assise criminali di Lugano oggi hanno pienamente accolto la richiesta della Procura: il condannato, reo-confesso, eviterà la galera grazie alla condizionale ma dovrà pagare una multa e risarcire la vittima.