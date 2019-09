Il meglio del fotogiornalismo allo SpazioReale

BELLINZONA - La prestigiosa mostra itinerante World Press Photo approda nuovamente a SpazioReale per l’unica tappa nella Svizzera Italiana. L'inaugurazione è in programma per oggi, sabato 14 settembre, alle ore 11:00 (aperta fino al 6 ottobre).

L’esposizione, accolta in 100 città di 45 diversi paesi nel corso del 2019, presenta le fotografie finaliste di uno dei più rilevanti contest di fotogiornalismo al mondo, che sin dal 1955 premia l’opera dei fotografi che meglio abbiano saputo catturare un momento di grande importanza giornalistica.

Fra i 140 scatti in esposizione a SpazioReale spicca Crying Girl on the Border di John Moore, vincitrice del premio World Press Photo 2019. La fotografia racchiude in sé tutta la drammaticità della realtà di frontiera fra Messico e Stati Uniti.

Programma Eventi

14.09.19 – Inaugurazione

03.10.19 – Guerre contemporanee: conferenza di Lorenzo Cremonesi

06.10.19 – Porte aperte sul cinema dal mondo e finissage mostra