Alzano il gomito alle sagre, volano via tre patenti

DOMODOSSOLA - Il bilancio è di 2 denunce a piede libero, 3 patenti ritirate e 2 veicoli posti a sequestro. La "Festa degli Spazzacamini" e le altre varie sagre di fine estate del territorio ossolano sono costate caro a qualche automobilista un po' troppo avvinazzato per stare alla guida.

In tali condizioni, in effetti, un giovane milanese 21enne è stato trovato dai Carabinieri: ubriaco e fuori strada dopo aver divelto con la sua auto una recinzione. Il giovane, effettuato il test alcolemico, aveva un tasso d'alcol nel sangue tre volte superiore a quanto consentito. Risultato? Patente ritirata e auto sequestrata.

Non è andata meglio a un 51enne pizzicato a guidare in modo distratto e "curioso". L'uomo, rifiutatosi di effettuare l'esame per il riscontro dello stato di ebrezza, è stato denunciato. Anche per lui patente ritirata e auto posta sotto sequestro.

Anche per un 23enne domese le feste hanno avuto un epilogo spiacevole. Per lui non c'è stato nemmeno bisogno di effettuare il test etilometrico tale era l'odore di vino che emetteva dalla bocca. D'altra parte anche per lui, non accettando di sottoporsi al temibile esame, è subito scattata la denuncia e gli è stata ritirata la patente. Il giovane è stato quindi mandato a casa... a piedi.