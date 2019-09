Muore dopo 10 anni in coma, si era ferito in Ticino

COMO - Un operaio comasco di 54 anni è morto ieri dopo aver trascorso più di 10 anni in coma a seguito di una tragica caduta avvenuta in Ticino.

La tragedia avvenne il 30 aprile del 2009 in una casa di Ponte Capriasca. Qui Gianluigi Clerici, che lavorava come falegname per una ditta di Cernobbio, cadde nel vuoto da una scala mentre stava montando un profilo di una mansarda. Le sue condizioni - come ricorda la Provincia di Como - apparvero da subito gravissime.

Il violento trauma cranico costrinse i medici a metterlo in coma farmacologico per 40 giorni. Passato quel periodo, l'allora 44enne sembrava dare segni di ripresa. Ma poco dopo ecco giungere il tracollo provocato dal drastico calo delle difese immunitarie e da vari episodi di febbre alta. Da quel giorno l'uomo rimase in uno stato di coma vigile. Fino a ieri mattina. Fino alla sua morte avvenuta al Vita Residence di Guanzate.

I funerali, precisa sempre il giornale comasco, si terranno domani nella chiesa di Bulgarograsso, suo paese di origine.