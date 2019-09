Sbaglia la manovra e termina contro un muretto, un ferito

BELLINZONA - Attorno alle 11.30 in via Lugano a Bellinzona si è verificato un incidente della circolazione. Stando alle prime informazioni la conducente avrebbe perso il controllo della Suzuki, per motivi da appurare, mentre stava uscendo da un garage privato. Forse per un errore di manovra, il veicolo ha poi proseguito la corsa attraversando la strada, terminando poi contro un muretto.

Sul posto è intervenuta la polizia, l'ambulanza e i pompieri per il recupero dei liquidi fuoriusciti dalla vettura.

La donna è stata trasportata all'ospedale dai soccorritori della Corce Verde per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono note, ma secondo Rescue Media avrebbe riportato ferite di media gravità.

FVR / M. Franjo