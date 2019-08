COMO - Un trentenne pachistano è rimasto ferito in modo grave in una rissa scoppiata nella notte nel parcheggio di villa Olmo, nel pieno centro di Como. L'uomo è stato portato in ambulanza all'ospedale Sant'Anna, come altri due giovani già dimessi.

Il trentenne, che non è in pericolo di vita, si trova al pronto soccorso con diverse contusioni, una ferita alla testa e al volto probabilmente causate da vetri di bottiglia. Indagano i Carabinieri.