Tentò di combinare il matrimonio, condannato

BELLINZONA - È stato condannato a una pena sospesa di 50 aliquote giornaliere da 10 franchi, ma non dovrà lasciare la Svizzera. Questa la sentenza diramata ieri dalla Pretura penale di Bellinzona ai danni del 31enne pachistano che tentò di combinare il proprio matrimonio per non essere espulso dal Paese.

I fatti sfociarono in seguito nella sparatoria avvenuta il 22 dicembre 2017 nei boschi di Giornico, dove - ricordiamo - un 69enne croato (poi condannato - un mese fa - a 11 anni di carcere per tentato assassinio) tentò di uccidere il 31enne per una questione di soldi.

A processo ieri - come riferito dal CdT - vi era pure la 45enne italiana che avrebbe dovuto diventare la moglie (per finta) del pachistano, ma che in seguito cambiò idea e rinunciò alla farsa. La donna è stata prosciolta dalle accuse. Caso chiuso? Non proprio. Primo: perché contro la sentenza è verosimile siano inoltrati dei ricorsi alla corte d'appello e di revisione penale. Secondo: perché alla sbarra dovranno ancora comparire due protagonisti di questa triste vicenda: un turco che fece da intermediario e suggerì l'idea delle false nozze, e una seconda (falsa) sposa, una donna ungherese di 37 anni.