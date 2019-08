In quella casa gli orchi erano “solo” due

BELLINZONA – Saranno due le persone che in autunno andranno a processo per decine di abusi su minori in una abitazione discosta di un villaggio del Bellinzonese. Due e basta. Papà e mamma, capaci di commettere violenza sessuale più volte sui propri figli. Filmandoli e fotografandoli. Il coinvolgimento di ulteriori persone, inizialmente ipotizzato da alcuni media, è stato definitivamente smentito dal Ministero pubblico. Il processo si terrà a porte chiuse.

Fuga di notizie scabrose – Nel piccolo paese in cui si è svolta la vicenda, l'indignazione cresce di giorno in giorno. Intanto ci si interroga sulla fuga di notizie in merito a dettagli riservati dei verbali pubblicati dal domenicale “Il Caffè”. Come sono uscite determinate informazioni? Si tratta di affermazioni peculiari, delicate. Chi le ha passate ai giornalisti del settimanale? Davanti agli inquirenti i due coniugi, che forse stanno puntando all’infermità mentale, avrebbero dichiarato di avere agito in modo simile perché il sesso tra loro era diventato noioso.

L’appello dell’avvocato – «Chiedo di tutelare le vittime – sottolinea il legale di uno degli accusati, sollecitato da Tio/ 20 Minuti –. Non è il momento di rilasciare alcuna dichiarazione. Anzi, si sa benissimo che in casi così delicati ogni frase detta ai media può essere usata, in una maniera o nell'altra, in aula. Quindi, scusate, ma non posso e non voglio dirvi niente».