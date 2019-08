Perde il controllo dell’auto e finisce nel cantiere: quattro feriti

QUINTO - È di tre feriti il bilancio dell’incidente verificatosi sabato mattina, attorno alle 7:30, sull’autostrada A2 in direzione sud, all’altezza di Quinto.

In base a una prima ricostruzione, un'auto con targhe germaniche diretta verso sud - e su cui si trovavano una 48enne, un 23enne, un 19enne e una 16enne, tutti cittadini tedeschi -, ha urtato frontalmente uno spartitraffico che delimita un cantiere.

A causa dell'impatto e dopo una serie di carambole, il veicolo ha terminato la sua corsa rovesciato su un fianco. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri del Centro d'intervento del San Gottardo nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega.

Per tutti e quattro gli occupanti dell'auto si è reso necessario il trasporto all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, la 48enne ha in particolare riportato serie ferite ma non tali da metterne in pericolo la vita. Meno gravi, per contro, le condizioni degli altri tre.

Rescue Media