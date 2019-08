Sfida a volano nel tunnel (bloccato) del Gottardo

AIROLO / GÖSCHENEN – Bloccati da ore nella pancia della montagna. Il grave incidente verificatosi nel pomeriggio di lunedì nel tunnel autostradale del San Gottardo sta generando attese a non finire. Coinvolti un'auto, un camper e un furgone. Cinque i feriti, di cui uno in serie condizioni. «Siamo bloccati qui dentro dalle 14 – racconta un ticinese che si stava recando verso nord –. Nessuno ci dice nulla. Siamo tutti in attesa».

L'incidente è accaduto a circa 800 metri dal luogo in cui si trova il nostro testimone. Che nel frattempo si è guardato attorno, riuscendo a immortalare scene curiose. Come, ad esempio, una coppia che spensieratamente improvvisa un match di volano. «Si trovano proprio davanti a me. Hanno giocato una decina di minuti. Poi si saranno stufati».

Il tempo sembra non passare mai nella galleria. Le operazioni di sgombero sono tutt'ora in corso. «Di per sé la stiamo prendendo bene. A parte la seccatura di essere qui dentro da ore. Quelli nell'auto dietro alla mia stanno dormendo. Altri sono seduti sul marciapiede. Ho visto gente cercare acqua ad altri compagni di "sventura"».

Il tunnel dovrebbe riaprire attorno alle 18. Diversi i chilometri di coda nel frattempo formatisi. «E pensare – conclude il nostro interlocutore – che di solito mi sposto in treno per recarmi in Svizzera interna».

lettore tio/20minuti