Veicolo agricolo avvolto dalle fiamme

CAPRIASCA - Non ha causato feriti ma solo danni materiali - minacciando inoltre di propagarsi alla vicina vegetazione - l’incendio divampato nel tardo pomeriggio in via Gola di Lago a Lelgio, in Capriasca.

Erano circa le 18.30, secondo quanto riferito da Rescue Media, quando un mezzo agricolo carico di fieno ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente del veicolo è riuscito a mettersi in salvo e ad avvisare i pompieri della Capriasca.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i rilievi del caso.

Rescue Media