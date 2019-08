Cade della bici, grave un 70enne

MURALTO - Circolava in sella alla sua bici percorrendo via San Gottardo, a Muralto, quando qualcosa è andato storto. È coì che, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà appurare, un 70enne ciclista svizzero domiciliato nel canton Grigioni è rovinato a terra, oggi verso le 13:30.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva che, dopo aver prestato le prime cure allo sventurato, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 70enne, che potrebbe essere caduto per un malore, versa in gravi condizioni.