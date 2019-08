Allerta meteo confermata, maggior rischio nel Locarnese

LUGANO - Dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Grandine, forti raffiche di vento e piogge intense potrebbero tornare. Almeno secondo le previsioni di Meteo Svizzera che, questa mattina, riporta ancora l'allerta meteo già diramata ieri (di livello 3 quindi marcato).

Una nuova parentesi di maltempo, questa, che al momento resta nell'ambito delle probabilità. Anche se nel Luganese qualche goccia è già caduta e Meteo Svizzera ha prontamente circoscritto il maggior pericolo tra le 12:15 e le 13:15. Al momento spicca, sulla cartina offerta dalla pagina web dell'ufficio federale di meteorologia e climatologia, la regione del Locarnese. Qui, da previsioni, i temporali saranno praticamente certi e forse anche più intensi che altrove.

Le raccomandazioni in caso di forti temporali sono quelle dettate dal buonsenso:

- Evitare di sostare sulle creste delle montagne, sotto alberi isolati o sotto gruppi di alberi, stare lontani anche da pali o torri.

- Cercare riparo in un edificio o in un’automobile (gabbia di Faraday).

- In assenza di possibilità di riparo, assumere una posizione accovacciata.

- Evitare escursioni in montagna o altre attività all’aperto.

- Stare lontani da oggetti metallici o dal superfici d’acqua.

- Se si sta facendo il bagno, uscire immediatamente dall’acqua.

- Evitare o percorrere più lentamente i tratti di strada allagati.

- Non sostare nel letto di ruscelli o torrenti come pure in prossimità di pendii molto ripidi.

- Seguire in ogni caso le raccomandazioni diramate dalle autorità.