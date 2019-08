Perde il controllo del veicolo e urta un idrante, grave un 79enne

MASSAGNO - È in gravi condizioni, tali da metterne in pericolo la vita, il 79enne protagonista di un incidente questa mattina a Massagno.

Erano circa le 9.30 quando un 79enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava circolando su via Giuseppe Motta in direzione del centro del paese. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, forse a causa di un malore, ipotizza la polizia cantonale, ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare un idrante posto sul lato sinistro della strada.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia Ceresio Nord in supporto, sono intervenuti i Pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Il 79enne versa in gravi condizioni, tali da metterne in pericolo la vita.

Rescue Media