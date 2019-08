Una voragine sull'A9 danneggia (anche) una McLaren grigionese

COMO - L'annuncio della chiusura notturna dell'autostrada A9 lungo il tratto tra Monte Olimpino e Chiasso per generici «lavori di pavimentazione» era arrivato ieri sera. Ma Autostrade per l'Italia non aveva menzionato il motivo di tale provvedimento.

Motivo che è stato svelato oggi dalla "Provincia di Como" che spiega come «una voragine lunga un metro e mezzo e profonda diversi centimetri abbia generato il panico in autostrada».

La buca, creatasi nei pressi dell'ultima galleria prima del valico di Chiasso-Brogeda, attorno alle 18.00, ha causato il danneggiamento di ben 26 veicoli, tra i quali una costosa McLaren con targhe grigionesi. Con gli automobilisti che nulla hanno potuto fare per evitarla. La voragine, infatti, si è formata a cavallo delle due corsie e ha fatto esplodere due pneumatici per veicolo. Stando alle informazioni raccolte dal giornale di Confine, la voragine sarebbe «già stata rattoppata in passato», ma evidentemente non «ha retto al peso di auto e camion e alle forti piogge di ieri».

La giornata di 26 conducenti si è quindi conclusa su un carro attrezzi. Tra loro anche il proprietario della fiammante McLaren che «sconsolato l'ha osservata salire sul mezzo di soccorso». Fortunatamente, a subire danni, sono stati solo i mezzi: nessuno è infatti rimasto ferito nella lunga serie di forature.