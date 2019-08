10 chilometri di coda al San Gottardo

AIROLO - Non è solo un week end di partenze, questo primo fine settimana di agosto. C’è anche chi le sue vacanze le ha già terminate, come testimoniano le code in direzione Nord sull’A2.

Come ha segnalato il TCS, in particolare, sono finite le vacanze scolastiche in due Länder tedeschi (Berlino e Brandenburgo), molte famiglie sono quindi obbligate a fare ritorno incolonnandosi al portale sud del San Gottardo. Al momento vi sono 10 km di colonna, con possibili blocchi della galleria Piumogna. I ritardi sono di due ore.

La polizia suggerisce di usare la via alternativa del passo del San Gottardo. Questo fino alle 22 di questa sera, orario in cui le colonne dovrebbero diminuire.