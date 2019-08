Incidente in Valle Morobbia, la Polizia cerca testimoni

BELLINZONA - La polizia cantonale è alla ricerca di testimoni per un incidente avvenuto quest'oggi, poco dopo le 12, in Valle Morobbia.

Un 69enne ciclista italiano, domiciliato nel Bellinzonese, circolava sulla strada cantonale in direzione di Giubiasco quando, stando ad una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, poco dopo il bivio per Paudo, ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra. Il 69enne ha riportato gravi ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto, allarmati da un passante che ha prestato i primi soccorsi al ciclista, sono giunti i militi della Croce Verde di Bellinzona, della Rega e agenti della Polizia cantonale.

Eventuali testimoni dell'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.

Rescue Media