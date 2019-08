«Bocconi avvelenati gettati nel mio giardino»

BELLINZONA - Sembra che qualcuno ce l'abbia con i suoi quattro cani. Ieri pomeriggio, infatti, una residente di via Pedemonte a Bellinzona ha avuto una sgradita sorpresa quando, passeggiando nel suo giardino, è incappata in alcuni bocconi avvelenati. «Ho già avvertito la polizia», racconta la donna, che mette in guardia chi abita nella zona e possiede degli animali. «Sono preoccupata, non vorrei che succedesse qualcosa ai miei cani o a qualcun altro».

Fortunatamente la proprietaria dei cani - un setter gordon, un weimaraner, un simil pastore svizzero ed un meticcio, tre di questi salvati da abbandoni o situazioni critiche - si è accorta per tempo dei bocconi e ha evitato che gli animali li mangiassero.

Ma cosa può spingere qualcuno ad agire in questo modo? «Qualche volta abbaiano, e quando lo fanno insistentemente anche a noi dà fastidio - ammette -, ma abitiamo in una zona piuttosto isolata, vicina al bosco. E in ogni caso nulla giustifica un gesto simile».

