Truffa al bancomat, arrestato un 18enne

SAVOSA - Ancora una truffa ai danni degli anziani. Questa volta a finire in manette è stato un 18enne cittadino francese residente in Francia, che ha cercato di derubare una donna che stava prelevando denaro da un bancomat di Savosa. Il modus operandi non è nuovo, ed era già stato utilizzato in Ticino lo scorso aprile: dapprima il malvivente si avvicina da tergo alla vittima riuscendo a vedere il pin che digita sulla tastiera. Dopodiché riesce a premere il tasto stop cercando di farle credere che la carta bancaria o postale sia stata trattenuta dall'apparecchio. In questo modo, continuando a distrarla, riesce ad impossessarsene al momento della restituzione da parte dell'impianto. Attende poi che la vittima si allontani per prelevare il denaro.

Fortunatamente la donna, accortasi di quanto stava avvenendo, ha fatto fuggire il malvivente e ha celermente avvertito la Centrale comune d'allarme (CECAL). Le ricerche da parte di agenti della polizia cantonale e, in supporto, di agenti della Polizia comunale di Chiasso hanno poi permesso di fermare il 18enne a Chiasso in via Manzoni.

Per evitare di essere derubati la polizia ribadisce i seguenti consigli di prevenzione relativi al comportamento da tenere ai distributori automatici di denaro: