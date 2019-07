Centra un'impalcatura e se ne va

GIUBIASCO - Ha centrato l'impalcatura di un cantiere in Viale Stazione e se n'è andato senza aspettare l'arrivo della polizia. Queste, a grandi linee, sono le modalità dell'incidente avvenuto questa sera - poco dopo le 21.00 - tra la rotonda di Viale 1814 e la Piazza Grande a Giubiasco.

Un incidente che ha provocato danni ingenti alla struttura provvisoria presente all'esterno dell'edificio in costruzione, che pende verso la strada e potrebbe rappresentare un pericolo per altri veicoli. Per questo motivo la polizia cantonale ha deciso di chiudere il tratto di strada tra le due rotonde per un breve periodo. Gli agenti hanno inoltre provveduto alla raccolta di indizi per tentare di risalire al veicolo che ha centrato l'impalcatura. Un'impresa che non dovrebbe risultare difficilissima visto che il veicolo "incriminato", a causa dell'urto, ha lasciato sull'asfalto vari pezzi.

Sul posto sono pure intervenuti i pompieri di Bellinzona per sistemare i danni e mettere in sicurezza la zona.

FVR / M. Franjo