Prende il marciapiede, un palo e tre paracarri. Donna in ospedale

POLLEGIO - Avrebbe preso male una curva l'automobilista protagonista di un incidente verificatosi oggi poco prima delle 17 in via San Gottardo, a Pollegio, di fronte alla chiesa.

Dalle prime informazioni giunte in redazione l'auto ha prima sbattuto contro un marciapiede, poi ha preso un palo e infine tre paracarri prima di arrestare la sua corsa.

L'uomo alla guida non ha riportato ferite rilevanti. La passeggera invece, seppure non in gravi condizioni, è stata caricata a bordo di un'ambulanza della Tre Valli Soccorso e trasportata in ospedale per le cure necessarie e gli accertamenti di rito.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia cantonale per i rilievi di rito e il disciplinamento del traffico.

fvr/franjo